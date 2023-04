Härvan kring Think Pink växer – konsult misstänks för brott

En mycket stor och internationell konsultfirma dragits in i brottsutredningen kring avfallsbolaget Think Pink.

En konsult på bolaget är delgiven misstanke för medhjälp till grovt miljöbrott, för att ha utfärdat felaktiga intyg och rapporter åt Think Pink.

Samtidigt är personer runt om i landet som drabbats av det brottsmisstänkta bolaget Think Pinks dumpningar av byggsopor frustrerade över att man inte flyttat på konstaterat förorenad mark med höga halter av miljögifter.

TV4 kan nu berätta att det stora internationella konsultföretaget WSP är indraget i den brottsutredning som pågår mot Think Pink. En konsult har delgivits misstanke om medhjälp till grovt miljöbrott. Han misstänks ha gått bolagets ärenden med felaktiga intyg och rapporter i det arbete han utförde år bolaget gentemot olika myndigheter.

Enligt konsultens mail som TV4 har tillgång till reste en kommun frågor kring hans agerande och undrade om han var jävig och gick bolagets ärenden. Han tog själv också ställning kring misstankarna mot Think Pink efter att polisen gripit bland annat vd:n Bella Nilsson. Han skrev till en kommun: "Min personliga reflektion som opartisk miljöexpert är att NMT-koncernen felaktigt anklagats för brott".

1 000 ton byggsopor grävdes ner

WSP avböjer en intervju och svarar skriftligt att mannen fått sparken, att man ser allvarligt på det som hänt och att man samarbetar med polis och åklagare.

Samtidigt, när polisutredningen snart pågått i tre år, undrar privatpersoner som drabbats av sopdumpningen varför avfallet och gifterna inte plockas bort.

– I sommar är det fyra år sedan jag gjorde en anmälan och man visste ganska snart vad som var nedgrävt eftersom polisen gjorde en provtagning, säger Anna Öhgren, granne till en plats där uppskattningsvis 1 000 ton byggsopor grävdes ner intill en känslig havsvik i Norrtälje.

En fastighetsägare grävde ner stora mängder blandat och osorterat byggavfall och byggde sedan en campingplats ovanpå de förorenade massorna. Polisen och kommunen har tagit prover och konstaterat "höga halter av föroreningar" som "även i låga koncentrationer är skadliga". "Ett flertal tungmetaller på sådana nivåer att de kan medföra risk för människors hälsa och miljön".

”Man kan inte göra så jävla mycket”

Grannar oroas för den lekande fisken i havsviken just intill platsen och för det grundvatten där dricksvatten hämtas från. Men trots att det gått snart fyra år sedan den första anmälan ligger avfallet och gifterna kvar.



– Gifter sjön vet vi ingenting om, för det är ingen som tagit prover. Man kan inte göra så jävla mycket, det är som att springa rakt in i en stenmur. Det händer ingenting, det överklagas och överklagas och händer inget förrän det är för sent, säger grannen Ove Johansson.

Brottsmisstänkt på stort konsultföretag

I Norrtälje riktas ilskan inte bara mot Think Pink utan även mot att kommunen inte lyckats agera på ett sätt som fått de konstaterat giftiga massorna att vara bortplockade. Norrtälje kommun svarar inte på frågor och hänvisar till polisens sekretess, trots att det är ett kommunalt ärende.

– Det var plast, isolering, toalettstolar och ringar, klinker, golvbrunnar. Det såg ut som om någon rivigt ett hyreshus och så: Poff!. Det är en havsvik som både kommunekologen och Länsstyrelsen.