Skådespelaren Will Smith stal showen under nattens Oscarsgala, genom att först skapa rabalder efter att ha örfilat komikern Chris Rock på scen, och genom att senare vinna pris i kategorin bästa manliga huvudroll.

Men nattens gala bjöd på mycket mer än så.

Värdarna tillbaka

Senast Oscarsgalan hade en dedikerad värd var 2018, när Jimmy Fallon höll i spakarna. Sedan dess har vi fått se tre ledarlösa galor. Men i år styrdes skutan av tre kvinnliga värdar – Amy Schumer, Wanda Sykes och Regina Hall.



Jessica Chastain fick under natten pris i kategorin bästa kvinnliga huvudroll i ”The eyes of Tammy Faye”.



Den film som gick hem med flest priser efter nattens gala blev ”Dune” med sex Oscars, de flesta i teknikklasser så som ljud, foto och visuella effekter.

Bästa film blev ”CODA”, som därmed blir den första filmen från en strömningstjänst (Apple) att få det åtråvärda priset på Oscarsgalan.

Svenskarna gick bet

Några svenska framgångar blev det inte denna gången. Sminkörerna Göran Lundström och Anna Carin Lock, som var nominerade för sitt arbete på ”House of Gucci”, samt Love Larson och Eva von Bahr för ”Dune”, blev utan statyetter.

Lista på alla natten vinnare:

Bästa film: "Coda".

Bästa kvinnliga huvudroll: Jessica Chastain ("The eyes of Tammy Faye").

Bästa manliga huvudroll: Will Smith ("King Richard").

Bästa regi: Jane Campion ("The power of the dog").

Bästa kvinnliga biroll: Ariana DeBose ("West Side story").

Bästa manliga biroll: Troy Kotsur ("Coda").

Bästa originalsång: "No time to die", Billie Eilish och Finneas O'Connell ("No time to die").

Bästa originalmanus: "Belfast", Kenneth Branagh.

Bästa manus efter förlaga: "Coda", Sian Hader.

Bästa animerade långfilm: "Encanto".

Bästa internationella film: "Drive my car" (Japan).

Bästa originalmusik: "Dune", Hans Zimmer.

Bästa klippning: "Dune", Joe Walker.

Bästa kostym: "Cruella", Jenny Beavan.

Bästa makeup: "The eyes of Tammy Faye".

Bästa foto: "Dune".

Bästa scenografi: "Dune".

Bästa specialeffekter: "Dune".

Bästa ljud: "Dune".

Bästa kortfilm: "The long goodbye".

Bästa animerade kortfilm: "The windshield wiper".

Bästa långa dokumentär: "Summer of soul"

Bästa dokumentärkortfilm: "The queen of basketball".