Under branden, som ska ha orsakats av en explosion, fick människor lämna sin lägenheter under kaotiska former.

– Man har fått lämna sina bostäder och bara hoppa ut i trappen utan att få med sig så mycket. Vi får prioritera bland behoven och det tar en stund att gå igenom, säger Tony Georgson, kommunens tjänsteman i beredskap, till TT.

Många av de evakuerade samlades i närliggande Matteus kyrka som fungerar som en samlingsplats.

0:39 Se en intervju med kyrkoherden Katarina Wendall

För Admir och Ervina Krdjic blev det en chock att lägenheten brann ner.

– Hela våran lägenhet.. Alla säger att ni kan köpa nytt, men nej vi kan inte köpa allt, alla minnessaker, det går inte. Det är jättetungt, säger Ervina Krdjic där hon står utanför Matteus kyrka i Norrköping.

På foton och videoklipp från tidigare under dagen syntes stora eldslågor slå ut och rök välla upp från fastighetens tak. Delar av taket har också rasat in på fastigheten. Totalt har åtta personer fått föras till sjukhus.