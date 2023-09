”Ungdomskulturen har varit totalt marinerad i gangsterism”

Dödsskjutningarna och sprängdåden avlöser varandra på ett sätt som saknar motstycke. Ofta är både gärningsperson och offer barn och nyrekryteringen är något som rättsväsendet just nu lägger stort fokus på.

Luay ”Lolo” Mohageb, civil utredare inom ungdomsbrottslighet vid polisen, har sett tendensen med väldigt unga våldsutövare tidigare men menar att det har blivit värre på senare år.

– Jag skulle säga att vi började se den utvecklingen de senaste två-tre åren, där man aktivt har använt barn för att utföra väldigt grova våldsdåd, just för att det straffrättsliga ser ut som det gör, säger han i Nyhetsmorgon.

”En ledstjärna”

Brottsutredaren tror att skiftet kan vara kopplat till kulturen.

– De mest brottsaktiva ungdomarna i dag var runt 11-12 år gamla när gangsterrapvågen Svepte över Sverige, runt 2018, 2019, säger Mohageb och fortsätter:

– Sedan dess har svensk ungdomskultur varit totalt marinerad i gangsterism, i materialistiskt dyrkande, i pengarbesatthet. Gangstermentalitet har blivit som en ledstjärna för pojkar och flickor och något som är eftersträvansvärt för att subkulturen har blivit stark bland ungdomar.

Sociala mediers påverkan

Gangsterromantisering sker mycket via just rapmusik, menar Mohageb, men också via sättet som de kriminella gängen marknadsför sig på sociala medier.

– Sen helt ärligt talat hur media, och jag också på Youtube, nästan trycker upp de kriminella som statussymboler. Och om en ungdomskultur är korrumperad så kommer de att se det som nåt eftersträvansvärt.

Totalt elva personer har dödats i skjutningar under september i Sverige vilket innebär att

det här är den dödligaste månaden, när det kommer till skjutvapenvåld,

sedan polisen började räkna.