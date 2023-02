Det här vet vi om duon misstänkta för olovlig kårverksamhet

Säkerhetspolisen slog i måndags förra veckan till och grep två män i Stockholmsområdet misstänkta för det ovanliga brottet olovlig kårverksamhet, som riktar sig mot Sveriges inre säkerhet.



– Det här brottet handlar om misstankar om att man skapar eller deltar i någon form av sammanslutning som kan utvecklas till ett otillåtet maktmedel liknande en militär- eller polisiärstyrka, säger kammaråklagare Henrik Olin på Riksenheten för säkerhetsmål.



Brottsplanerna tros ha pågått sedan 2018 och är riktat mot statsskicket, i övrigt är åklagaren förtegen om utredningen.

Nazistisk skinnskalle: ”Väpnad politisk kamp”

De två misstänkta är i 40- respektive 60-årsåldern. Båda släpptes efter förhör med Säpo.

Männen har arbetat inom Försvarsmakten. TV4 Nyheterna kan nu berätta att den yngre av dem har varit en så kallad ”skinnskalle” och hade kopplingar det nazistiska nätverket VAM, Vitt Ariskt Motstånd, som var aktiva i början av 90-talet.



Tidningen Expo avslöjade i går att mannen funnits i ett prenumerantregister för den militanta nazisttidningen Info-14 runt millennieskiftet och att han haft en SS-tatuering som ursprungligen kommer från Nazityskland.



– I det här läget vill jag inte kommentera om det finns, och i sådana fall vilken, ideologisk koppling eller kontext i det här ärendet. Naturligtvis är det sånt vi tittar på men inget jag kan gå in på eller kommentera i det här skedet, säger Henrik Olin.



TV4 Nyheternas kartläggning visar också att mannen, enligt egen utsago, bland annat sjungit i ett band i Vit-maktrörelsen och som 15-åring varit aktiv i Sverigedemokraterna. I ett polisförhör 1994 uppgav han också själv att han och hans vänner är skinnskallar. 1999 sa han i stället att han lämnat skinnskallerörelsen.



Han har genom åren dömts för flera brott. I mitten av 90-talet dömdes han för att ha hanterat stulna militära vapen, bland annat en K-pist. Vid flera tillfällen åren därpå begick han bland annat olika former av vapenbrott. I samma period gjorde han också värnplikt men dömdes för att ha avvikit därifrån.

Senare upptäcktes det också att han tagit ammunition och annan militär utrustning under sin värnpliktstjänstgöring. Han dömdes i slutet av 90-talet för bland annat grovt vapenbrott efter att ha haft det militära vapnet AK4 som hans vän stal åt honom från Hemvärnet tillsammans med uniformer.

Enligt TV4:s källor skulle vapnen, enligt misstankarna, användas i en väpnad politisk kamp.

Flera fynd i containrar – åtalad i härva

Sedan en tid tillbaka driver mannen ett företag inom säkerhetsbranschen. Han har arbetat som vapenhandlare och haft en skytteklubb där han bland annat varit instruktör åt poliser och militärer, på en skjutbana han haft i sin källare. Något som SVT var först med att berätta om.



I dag står han åtalad i en omfattande vapenhärva kopplat till hans företag. Han greps och häktades 2020 och polisen hittade då militärt material i hans bostad och i containrar på gården utanför. Bland annat fanns det ammunition, automatvapen, vapendelar, radioutrustning, kartor, hjälm och mörkerkikare. Även en polisuniform och polislegitimation anträffades.



Åtalet mot honom handlar om att han inte haft tillstånd för flera av de tunga vapnen men också för att ha utfärdat en rad osanna intyg om godkänt skytteprov för ett tiotal personer för att hjälpa de att få vapenlicens. Totalt 15 personer är åtalade i målet, bland andra en allsvensk fotbollsspelare och en ex-lokalpolitiker.

När vapeninstruktören i förra veckan greps för olovlig kårverksamhet hade vapenrättegången samma dag avslutats. Han befann sig fortfarande på tingsrätten när Säpo grep honom, enligt SVT.

Ex-överstelöjtnant i pensionsåldern

Den andra mannen som misstänks för det ovanliga brottet är en före detta överstelöjtnant inom Försvarsmakten, vilket Svenska Dagbladet först avslöjade.

Han har utbildning som kustjägare och fallskärmsjägare och har genomgått utlandstjänst. Dessutom har han utbildat yrkesofficerare.

Mannen var verksam militär fram till att han åtalades för flera grova brott.

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd uppgav att han skulle få sparken vid en fällande dom, och mannen valde själv att säga upp sig. Han dömdes senare till fängelse.

År 2017 gick de båda männen som misstänks för olovlig kårverksamhet in i styrelsen i ett företag i säkerhetsbranschen.

Försvarsmakten bekräftar att duon har arbetat inom myndigheten. De uppger också att ”gripandet är ett resultat av ett mycket bra samarbete mellan Must (militära underrättelse-och säkerhetstjänsten) och Säkerhetspolisen.”



– Olovlig kårverksamhet är ett mycket ovanligt men allvarligt brott. Individerna har varit verksamma inom försvarsmakten för länge sedan. En av dem fick sluta för 14 år sedan och den andra för 12 år sedan. Eftersom det handlar om enskilda individer kan jag inte gå in på detaljer kring varför de slutade men generellt sett är det så att alla som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet måste klara en säkerhetsprövning. Bara personer som är lojala, pålitliga och inte har för stora sårbarheter har en plats i Försvarsmakten, säger Guna Graufelds, pressekreterare.



Säkerhetspolisen vill inte lämna några kommenterar utan hänvisar till åklagaren.

FAKTA: OLOVLIG KÅRVERKSAMHET Begreppet olovlig kårverksamhet infördes i svensk rätt 1934 genom lagen om förbud mot vissa sammanslutningar. Brottet sorterar under gruppen högmålsbrott, som omfattar brott mot landets inre säkerhet. Olovlig kårverksamhet gäller om någon utan tillstånd bildar eller deltar i en sammanslutning som lätt kan utvecklas till en militär trupp eller polisstyrka. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. (TT)