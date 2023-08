”Klara” överfölls av taxichauffören – berättar om mardrömsnatten

Det kan ta upp till 200 dagar för Transportstyrelsen att dra in en taxilegitimation trots att en taxiförare begått sexualbrott. Det har lett till att dömda sexualförbrytare fått fortsätta utsätta kvinnor för övergrepp i taxibilen. – Jag vaknar av att han är över mig, berättar ”Klara” som blev utsatt.

I januari 2022 tog Klara en taxi hem efter en fest på Kungsholmen.

Föraren stannade under resan och innan Klara hann reagera tog han sig mellan framsätet till bilens baksäte och gav sig på henne.

– Jag har väldigt svaga minnen från det här. Jag tror att jag har somnat, för att mitt nästa minne är att jag vaknar upp av att han är över mig, berättar Klara.

– Allt jag minns är väl egentligen att hans fingrar är där de inte ska vara. Mitt enda skyddsmål är att jag puttas och slåss mer eller mindre för att ta mig loss och ta mig därifrån, fortsätter hon.

Klara, vars gärningsman dömdes till våldtäktsförsök, är inte den enda som blivit utsatt för sexuellt våld av sin taxichaufför. Transportstyrelsen är den myndighet som ska se till att taxiresorna är säkra och återkalla olämpliga förares legitimationer.

Men myndigheten som ska dra in legitimationen så snart de underrättats om sexualbrottet, är långsamma i sin hantering visar Kalla faktas granskning. Den senfärdiga hanteringen har fått konsekvenser.

Taxichaufför hann våldta igen

En taxiförare förgrep sig på kvinnor i sin taxi under maj och juni 2015. Han dömdes i mars 2016, men Transportstyrelsen drog in hans legitimation först ett halvår senare. Under den tiden våldtog föraren ytterligare en kvinna i taxin.

– Ja det är förfärligt. Vi borde ha agerat omedelbart. Min uppfattning är att vi agerar så snabbt som vi bara får kännedom. Det är min bild, svarar Henrik Julin, sektionschef på Transportstyrelsen.

Det är inte enda gången Transportstyrelsen har dröjt med att återkalla en dömd sexualbrottslings legitimation. Mellan 2016-2022 har Transportstyrelsen återkallat över 60 taxiförarlegitimationer där föraren dömts för sexualbrott i taxin.

Kan ta upp till 200 dagar

I snitt tar det en och en halv månad för myndigheten att göra återkallandet efter att de underrättats om sexualbrottet. Samtidigt visar Kalla faktas granskning att det kan ta betydligt längre tid än så.

Transportstyrelsen har tagit upp till 200 dagar på sig och flera gånger har det gått runt 100 dagar. Under den tiden kan majoriteten av förarna fortsätta köra taxi.

Henrik Julin på Transportstyrelsen menar att de kan ha haft problem med att underrätta föraren.

Kalla fakta-programmet Inlåst publiceras på TV4 Play tisdagen den 29 augusti. En sammanfattande linjär version sänds i TV4 torsdag den 31 augusti kl. 21.00.