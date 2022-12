Hälften av USA:s befolkning – 150 miljoner amerikaner – varnas nu för extrem köld. Det är den kallaste julhelgen på årtionden i landet samtidigt som julstormen Elliot sveper in.



– Jag ber er att ta ovädret på allra största allvar, säger president Joe Biden.



Det ser ut som arktis, men det är USA, den superkalla så kallade cyklonbomben slår på vissa håll Arktis medeltemperatur och är minus 50 grader celsius när vindarna sätter in.



Man kan drabbas av köldskador på fem till tio minuter.



Extremvädret väntas över hela landet, från kust till kust. Även i vanligtvis soliga och varma Florida. Många flyg har ställts in och stora problem väntas i trafiken.



I Wisconsin har katastrofläge utfärdats.



I spelaren: Se hur snöovädret drar in över USA