Sista minuten-tips för dig som inte deklarerat

Idag är sista dagen att deklarera och det är cirka en miljon som fortfarande inte har gjort det.

Är du en av dem?

Här får du tips inför din sista minuten-deklaration.

Athina Karapanagiotidou, sektionschef på Skatteverket, berättar att det är vanligt att inte ha deklarerat innan 2 maj.

– Det skapar en onödig stress. Är man ute i god tid kan man lägga det åt sidan och njuta av resten av dagen, säger hon.

Men om man nu sitter stressad och har deklarationen kvar finns det några tips som Athina Karapanagiotidou vill skicka med oss.

Deklarera digitalt

Har man e-legitimation kan man använda e-tjänsten. Det är för sent att posta en pappersdeklaration då den ska vara inne den 2 maj. Men finns det förtryckta koder på deklarationen kan man ringa in, smsa eller använda appen för att deklarera utan att behöva använda posten.

– Att deklarera elektroniskt minimerar överföringsfel, summeringsfel, onödiga fel som uppstår när man upprättar en pappersdeklaration, säger Athina Karapanagiotidou.

Athina Karapanagiotidou berättar att om man ändå vill lämna in en pappersdeklaration har Skatteverket 39 kontor med en tillfällig brevlåda. Det går även att lämna in på servicekontoren under ordinarie öppettider.

Anmäl bankkonto

Detta är viktigt för de om ska få tillbaka på skatten. Missar man det betalas pengarna inte ut automatiskt och då måste man själv begära en utbetalning.

– Pengarna försvinner inte men de stannar kvar på skattekontot.

Använd Skatteverkets hjälptjänster

Vissa kanske har skjutit på deklarationen för att det är krångligt, om man till exempel har sålt eller hyrt ut en privat bostad eller vill göra avdrag för resor till och från jobbet.

– Då kan man lätt logga in i e-tjänsten, gå in i respektive bilaga och eftersom det är elektroniskt finns många uppgifter förifyllda, säger Athina Karapanagiotidou.

Det går även att chatta med Skatteverket, ringa skatteupplysningen eller komma in till ett servicekontor.

Ansök om anstånd om du inte hinner

Om man inte kommer hinna deklarera finns det en möjlighet att förlänga deklarationstiden i två veckor. Alla kan få anstånd med anledning av att man inte hinner, men längre än till 16 maj går inte att förlänga tiden.

– Om du lämnar in för sent riskerar du att betala en förseningsavgift. Det lägsta är 1250 kronor och det högsta 3750 kronor beroende på hur sen du är på att skicka in deklarationen, säger Athina Karapanagiotidou.