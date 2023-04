Ett 60-tal personer sitter fast på Kebnekaise fjällstation på grund av starka vindar och höga nivåer i vattendragen. Varken skotrar eller helikoptrar kan ta sig till platsen, men trots det går det ingen nöd på dem som sitter fast på Sveriges högsta berg.

– Det enda är att folk börjar bli lite bekymrade över att man skulle ha kommit tillbaka till jobbet, säger Oscar Kihlborg, som befinner sig på platsen, till TV4 Nyheterna.

Varma stormvindar som blåst in över området under de senaste dagarna har gjort att enorma mängder snö har smält. På torsdagsmorgonen blåste det 42 meter per sekund upp på berget, vilket är omkring 10 meter per sekund starkare än orkanstyrka, berättar Oscar Kihlborg.

– Det låter väldigt dramatiskt att vi inte kommer härifrån. Skotrarna kan inte gå längre, så vi är ett gäng som är fast här uppe, säger han.

Lever på sommarens mat

För att slippa flyga in mat med helikopter under sommaren har man under vinter och våren utnyttjat skotrar för att fylla förråden – något som visat sig vara lyckligt för de som nu sitter fast på berget.

– Här finns massor av mat, så det går ingen nöd på oss. Det är knökfullt i förråden, säger Oscar Kihlborg som berättar att man spelar spel och dricker varm choklad framför den öppna spisen för att fördriva tiden.

Oklart när hjälp kommer

Det är fortfarande oklart när man kommer att kunna evakuera människor från fjällstationen.

– Jag tror att det blir kallare väder på söndag och då finns en möjlighet att bäckarna fryser och att man köra skotertransporter. Det är möjligt att det kan komma någon helikoptertransport innan dess, säger Oscar Kihlborg.

– Jag vill helst undvika att flyga helikopter, men har man inget val så är det den enda utvägen.