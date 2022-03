Sök till Wild Kids

Wild kids

Äventyrsprogrammet Wild Kids utspelar sig långt in i Järvsös skogar där två lag utmanas i tuffa tävlingar med målet att vinna en resa till Afrika. Under några intensiva sommarveckor får barnen leva vildmarksliv utan varken surfplattor eller snabbmat.