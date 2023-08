Stora mängder regn har fallit över Örebro län under natten mot söndagen. Räddningstjänsten har tagit emot omkring 100 samtal om översvämmande adresser, och på söndagsmorgonen väntade ett 50-tal fortfarande på hjälp. – Jag upplever det som väldigt omfattande. Extremvädersituationen har drabbat en stor yta samtidigt, säger Peter Backman, vakthavande räddningschef vid räddningsregion Bergslagen.

Även vägar runt om i länet har stängts av till följd av översvämningarna. Drabbade vägar är bland annat väg 50 i norrgående riktning i höjd med Katrinelund som stängts av under söndagsmorgonen. Larm om vattensamlingar och översvämningar har även kommit in från adresser i bland annat Fjugesta, Kumla, Vintrosa, Askersund, Karlskoga och centrala Örebro, rapporterar Nerikes Allehanda.

Under natten har räddningstjänsten tagit emot omkring 100 larm från adresser som drabbats av vattenmassorna.

– Det är fler än 100 hushåll och fastigheter som är drabbade, där flerfamiljshus och villabebyggelse är värst drabbade, säger Peter Backman.

Enligt SOS Alarm fortsätter larmsamtalen att komma in under söndagsförmiddagen. Vid lunchtid hade det kommit in 150-200 larm.

Stora utmaningar för räddningstjänsten

Räddningstjänsten står under söndagsmorgonen inför stora utmaningar eftersom vattnet i det flesta hushållen kommer bakvägen via avloppsnätet.

– Problemet för oss är att pumpa bort sådant vatten eftersom det blir som en slags rundgång. Det måste alltså finnas plats i avloppsnätet för att kunna transportera bort vattnet. Vi är ute på fältet och bidrar med det vi kan. Vi har alla resurser ute och hjälper till, säger Peter Backman som tror att räddningstjänstens insatser kommer att pågå under hela dagen.

– Det har slutat regna, och om det håller i sig får vi hålla på hela dagen, säger han.

Sedan i går kväll har drygt 30 millimeter regn fallit över Örebro län.

Omöjligt att passera på vissa håll

Översvämningarna på vägar har gjort det svårt, i vissa fall omöjligt, att passera med fordon, rapporterar P4 Örebro. Framkomlighetsproblemen gäller bland annat vid E18 i Karlskoga vid stora rondellen och Brickegården, vid Kvarntorpsrondellen mellan Pålsboda och Marieberg samt på riksväg 50 strax söder om Askersund.

På landsväg 733 mellan Garphyttan och Örebro ska det också vara stora mängder vatten, enligt radion.

Texten uppdateras.