Prestigefyllda listan: Hon är tidernas bästa sångare

Ansedda musiktidningen Rolling Stone har sammanställt en lista över de 200 bästa sångarna genom tiderna. Nummer ett på listan, som är framröstad av medarbetare på tidningen, blev legendariska soulsångerskan Aretha Franklin.

Franklin avled 2018 och blev 76 år gammal. Bland hennes mest välkända låtar finns I say a little prayer, Respect och (You make me feel like) A natural woman.

"En naturkraft. Ett geni. En gåva från himlen", skriver Rolling Stone bland annat i sin motivering.

Topp 10 på Rolling Stones lista 1. Aretha Franklin

2. Whitney Houston

3. Sam Cooke

4. Billie Holiday

5. Mariah Carey

6. Ray Charles

7. Stevie Wonder

8. Beyoncé

9. Otis Redding

10. Al Green

Se bilder från Aretha Franklins karriär i klippet ovan.