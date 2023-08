Ovädret Hans har under tisdagen tagit ny fart och skapat stor förödelse i form av bland annat översvämningar och stor påverkan på samtliga trafikslag. I helgen kan lite varmluft ersätta eländet, men de kommande dagarna ligger Hans och ”snurrar”.

Det är framför allt över Götaland och Svealand som Hans skapat oreda under tisdagen, där tyngdpunkten legat i de västra delarna av landet.



– Det är ett lågtryck som kommer österifrån. De lågtryck vi får in kommer vanligtvis västerifrån. Det kommer in i en liten annan bana, det har legat och snurrat lite, säger TV4:s meteorolog Caroline Andersson.

TV4 Nyheternas reporter Johan Håkansson, på plats i ett blåsigt Göteborg, berättar att det som egentligen är en parkering i fiskhamnen, nu är en del av Göra älv.

– Det är ett riktigt skitväder, parkeringen har ersatts av Göta älv som har breddat sig. Det är mycket vatten som har fallit och fortsätter att falla, säger han.

Risk för ”bajsvatten”

Göteborg stad har under dagen beslutat att stänga av dricksvattnet från Göta älv, som riskerar att bli förorenat av till exempel gödsel från åkrar.

– När det kommer så här mycket vatten, och rinner på från åkrar och bäckar, vill man inte ta in orenat vatten. Man väljer helt enkelt att stänga av det och använda reservvatten, säger Johan Håkansson.

SMHI har under dagen utfärdat en röd varning för extremt höga vattenflöden i Halland till följd av det kraftiga regnet, som än så länge klarat sig förhållandevis bra.

– Vid Suseån i Getinge finns en känd översvämningsproblematik, men där har man jobbat med vallar de senaste åren. Men vi vet att det kommer mer regn och det är svårt att förutse hur stora mängder det rör sig om, säger Johan Håkansson.

Fortsatt blåsigt på Västkusten

TV4:s meteorolog berättar att lågtrycket kommer ligga kvar i delar av Svealand, Götaland delar av södra Norrland.

– Det är fortsatt blåsigt även under kvällen, framför allt på Västkusten. I morgon kommer det röra sig lite längre söderut, säger Caroline Andersson.

Flera orangea varningar för översvämningar är utfärdade för vattendrag i Svealand och Götaland. Men vinden ser ut att avta något under morgondagen.

– Men det är fortfarande hårda vindbyar i södra Svealand, det blåser även upp lite i fjällvärlden där det imorgon kan bli stormbyar.

Under torsdagen rör sig Hans norrut.

– Då kommer tyngdpunkten för regnet förskjutas till södra Norrland, även om det blir fortsatt regn i Svealand och Götaland.

Tyder något på att vi blir av med ovädret och kan få in lite sommarvärme?

– Om vi blickar mot slutet av veckan och början av nästa vecka ser det ut som att vi kanske kan få in lite varmare luft, men den här luften rör sig snabbt vidare.

– Sedan fylls det på med svalare luft igen, säger Caroline Andersson.