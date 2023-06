Minst elva döda i cyklon – tusentals hem förstörda

Minst elva människor har omkommit och omkring 20 saknas sedan en cyklon dragit fram över delstaten Rio Grande do Sul i södra Brasilien, enligt lokala myndigheter.



Ovädret har förstört fler än 2 300 hem och över 600 personer evakuerades tidigare i veckan från områden som bedömdes vara osäkra i samband med cyklonen.



Guvernören i Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reste under lördagen till de värst drabbade områdena med helikopter. I staden Caraa besökte han ett tillfälligt boende för flera hundra invånare vars hem har förstörts i stormen.

Guvernören orolig

"Situationen i Caraa är väldigt oroande", skriver guvernören i ett uttalande där han lovar att snabbt identifiera vilka som är i behov av hjälp.



Brasilien har drabbats av ett flertal dödliga väderkatastrofer de senaste året, vilka experter menar förvärras av klimatförändringarna.