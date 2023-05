Jude Law gick steget längre under inspelningen av nya filmen ”Firebrand”. Han sprutade ner sig med en parfym som luktade bajs, blod och svett – för att inta rollen som Henry VIII med så stor trovärdighet som möjligt:

– Först använde jag den väldigt subtilt. Men sen blev det en sprut-fest.

Kostymdramat "Firebrand" handlar om äktenskapet mellan den engelske kungen Henrik VIII (spelad av Jude Law) och Katarina Parr, som var den sista av hans sex hustrur. Hon spelas av svenska stjärnan Alicia Vikander. Filmen tävlar på filmfestivalen i Cannes som hålls i Frankrike under veckan.

På Cannesfestivalen berättade Jude Law under en presskonferens under måndagen om att man under inspelningen gick steget längre för att efterlikna 1500-talet då filmen utspelar sig. Det rapporterar The Guardian. Kungen Henrik VIII skadades i krig och hans ena ben började vara, ruttna och lukta. Vilket han försökte dölja med rosenolja. Jude Law anställde därför en parfymspecialist för att lukta så trovärdigt om möjligt under inspelningen. Då togs en parfym fram som luktade bajs, svett och blod.

– Jag läste flera intressanta skildringar om att man kunde känna lukten av Henry tre rum bort, sa Law vid presskonferensen.

Alicia Vikander om unika inspelningen: ”Några spydde”

Parfymen använde han för att hans motspelare Alicia Vikander skulle reagera så trovärdigt som möjligt på hans karaktär.

– Jag trodde att det skulle få en stor inverkan om jag luktade hemskt, säger han och tillägger:

– Inledningsvis använde jag det väldigt subtilt. Men sedan blev det en sprayfest.

Parfymen är inte den enda lukten Alicia Vikander tvingades uthärda. En scen där kungens blodiga sår hade börjat lukta var extra jobbig att spela in, berättar hon för TT. Då tog man dessutom in mycket illaluktande sopor i rummet.

– Några spydde på riktigt, så illa luktade det. Det gick inte att fly undan. Det var intressant, jag har aldrig varit med om någonting liknande tidigare, säger hon till TT.