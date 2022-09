Ukrainas styrkor i öst tycks ha tagit ett viktigt kliv in i ockuperade Luhansk. Uppgifterna är svårbekräftade, men stöds av bilder av ukrainska soldater som patrullerar på gatan i den krigshärjade byn Bilohorivka i utkanten av staden Lysytjansk. Om det stämmer så har Ukraina tagit ett symboliskt viktigt kliv in i länet Luhansk – som sedan början av juli har varit helt och hållet ockuperat.



Framryckningarna spås orsaka panik på den ryska sidan. Där höjs röster för att man ska skynda på och göra de ukrainska områdena ryska. De högsta ledarna i de så kallade folkrepublikerna Luhansk och Donetsk har under de senaste dagarna bett Ryssland att arrangera folkomröstningar, helst snabbt och också samordnat mellan regionerna.



I spelaren ovan: Ilmari Käihkös, universitetslektor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan, analys av den ukrainska motoffensiven.