40 vuxna och sex barn har fått evakueras från ett lägenhetshus i Hässelby i Stockholm i natt efter en kraftig brand i byggnaden. Släckningsarbetet pågår fortfarande.



– Tyvärr så har branden spridit sig ner i fasaden. Nu brinner det i luftspalten mellan fasad och hus. Hur långt det spridit sig ner i våningsplanen vet jag inte, säger Magnus Bengtsson på Räddningscentralen.

Lägenheter totalförstörda

Storbranden i Hässelby tros ha startat på en balkong strax innan klockan två inatt och den spred sig snabbt till vinden och stora delar av byggnaden.

De som evakuerades när branden bröt ut vid två-tiden i natt får vänta på att komma tillbaka. En del har fått sina lägenheter totalförstörda. Alla har klarat sig utan skador.

Förutom att släcka branden in bottenvåningarna nu under morgonen så är det stor risk att taket rasar in.



