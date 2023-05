Ett Hong Kong-flaggat fraktfartyg gick under morgonen på grund i Suezkanalen, uppger Sky News.

Drygt en timme senare hade fartyget kommit loss.

Det 186 meter långa bulkfartyget Xin Hai Tong 23 gick på grund klockan 05.52 i morse.

Strax efter 07 rapporterade Sky News att fartyget kommit loss. Två bogserbåtar ska ha lyckats svänga runt fartyget, som nu ser ut att vara på väg med Suezbukten för egen kraft.

Vid ett tillfälle satt fyra andra fartyg fast bakom det.

Problemkantad rutt

Suezkanalen är en av världens mest trafikerade sjöfartsrutter som går mellan Medelhavet och Röda havet. Den smalaste passagen i kanalen är endast 200 meter bred, vilket har orsakat problem för fartyg tidigare.

I mars 2021 gick det japanska fartyget Ever Given på grund vid den södra ingången till kanalen. Där satt det fast i sex dagar och orsakade ett smärre kaos för den globala sjöfartsindustrin – mitt under coronapandemin.

Senast i januari fastnade ett containerfartyg lastat med 65 000 ton majs från Ukraina i kanalen.