Melwin Stålhammar från Hörby brinner för att hjälpa andra. Tidigare har han varit med och samlat in över en halv miljon kronor till forskning. Nu vill han sprida glädje med ett nytt projekt – rullstolsracet ”Wheels for Feels”.

Skåningen Melwin Stålhammar sitter i rullstol. Både han och hans lillasyster har nämligen den ovanliga muskelsjukdomen SMA, spinal muskelatrofi. Den gör att muskulaturen i benen blir kraftigt försvagad. I rullstolsracet som kommer äga rum i maj får alla som kör rullstol eller rullator vara med.

­– Alla i rullstol och med rullator ska få en chans att göra något kul, som andra gående också ska få göra, säger han.

Tävlingen kommer att ha två banor med olika längd, en på 1 kilometer och en på 1,8 kilometer. Den kommer också att vara uppdelad i två omgångar, en för manuell rullstol och en för elrullstol och rullator. Flera personer har redan anmält sig till tävlingen.

– Jag hoppas på 50 men just nu är det 13 anmälda och det är jättebra, säger han.

Har fått mycket positiv respons

Det är inte första gången som Melwin gör något fint för andra. Han har tidigare tillsammans med sin familj ordnat tre välgörenhetsgalor för att samla in pengar till forskningen. De har även spelat in en låt där alla intäkter gått till insamlingen. Totalt har de samlat in en halv miljon kronor.

Melwin berättar att han fått mycket positiv respons på rullstolsracet. Han betonar dock att det inte är själva tävlingen som är viktig.

– Alla som deltar kommer få medalj, det är inte att komma först – utan att ha kul, säger Melwin Stålhammar.