Manuel Lindberg avgår som vd för AIK fotboll, uppger klubben i ett pressmeddelande.

– Jag tar mitt ansvar som en del av situationen och har därför valt att kliva åt sidan. Att ha kvar mig som VD/klubbdirektör gynnar inte klubben just nu, säger Manuel Lindberg.

Under söndagen utspelade sig skandalscener i derbyt mellan AIK och Djurgårdens IF på Tele2 Arena. Bengaler och knallskott kastades in på planen följt av en sammandrabbning mellan polis och AIK-supportrar. Matchen fick tillfälligt avbrytas.

Nu meddelar klubbens vd Manuel Lindberg att han avgår som vd.

– Manuel har med sitt driv och engagemang visat på en stor vilja att skapa bättre förutsättningar för AIK Fotboll. Idag befinner sig klubben i en högst prekär situation och jag har stor respekt för Manuels beslut att avsluta sin anställning hos oss. Jag önskar honom lycka till med kommande uppdrag, säger AIK Fotboll AB:s styrelseordförande Robert Falck i pressmeddelandet.

Tills vidare tar Fredrik Söderberg över som tillförordnad vd.

Lindberg: ”Det går skitdåligt”

AIK ligger just nu på nedflyttningsplats i Allsvenskan med sina sex poäng på tio matcher. Och supportrarna har inte varit blyga med kritiken mot klubbens ansvariga.

I slutet av gårdagens förlustmatch mot Djurgården (1-0) hölls det upp två banderoller i anslutning till huliganfalangen Firman Boys. På banderollerna stod det: "Avgå Brännström" och "Avgå Manuel". Budskap riktade mot tränaren Andreas Brännström och vd:n/klubbdirektören Manuel Lindberg.

– Det går skitdåligt. Då är det inget konstigt. Det är mycket frustration och det är klart att jag har ett ansvar. Det är fullt naturligt i den här branschen. Den är oförlåtande. Så är det, sa Lindberg om banderollen till Fotbollskanalen i går.

Manuel Lindberg har varit kritiserad senaste tiden, bland annat för att han tog klivet in som tillförordnad sportchef efter att Henrik Jurelius fick sparken i höstas.