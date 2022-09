En supertyfon har dragit in över Filippinerna med vindhastighet på över 70 meter per sekund, som redan skapat förödande konsekvenser. Kanarieöarna har fått stora stormskador efter stormen Hermines framfart. Orkanen Fionas styrka har mattats av en del, säger vår meteorolog Madeleine Westin som också kan se att Fiona nu tar en bana in mot Europa med djupa lågtryck som även kommer att märkas här i Sverige.