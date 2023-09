I säsongspremiären av Fångarna på fortet fick Jonna Lundell men efter en av de nya cellerna. Hon beskrev efteråt att ”något i henne dog”. I fredagens avsnitt tar sig youtubern Manfred Erlandsson an samma cell. – Det var nog det läskigaste jag varit med om, säger han nu till TV4.

I fredagens Fångarna på fortet är det youtubern Manfred Erlandsson som tar sig an cellen som i säsongspremiären satte skräck i Jonna Lundell. Den här gången var det Manfreds tur att stängas in, fastspänd, i en kista med ormar som tar sig in – samtidigt som Farao Groth försöker få ut honom genom att lösa ett pussel.

Tittarna kan se att det blir en panikartad situation även för Manfred.

– Det var nog det läskigaste jag varit med om och då blundade jag mig genom hela. Men när jag blundade så såg jag istället ormar som åt upp mig, och då fick jag ännu mer panik. Jag skulle nog haft ögonen öppna, säger Manfred till TV4.

”Efteråt känner man sig så jävla cool”

I och med att cellen är helt ny för säsongen så hade han inte en aning om vad han gav sig in på.

– Jag visste inte riktigt vad det innebar, jag tänkte att det här blir kul. Cellen är ju ny, det är kul att testa grejer och att få utforska vad man är rädd för. Men det var ju lite väl… Men efteråt känner man sig så jävla cool som gjorde det. Jag minns att jag kände mig odödlig, att jag klarar allt. Ni kan slänga ut mig från fortet utan lina, jag överlever allt! säger Manfred.

Jonna Lundell gick efter sin medverkan i Fångarna på fortet ut med att hon grät långt efter inspelningarna, och beskrev att ”något i henne dog”. Men några men efter cellen har Manfred inte fått, menar han. Även om han förstår varför det påverkat Jonna.

– Jag tror inte att det har påverkat mig så mycket egentligen, jag drömde en mardröm om ormar några veckor senare så det måste ju varit på grund av det. Men inte mer än så, säger han.

– Det var mer en skön grej att jag fixade det och överlevde min rädsla. Jag är inte traumatiserad, men jag förstår henne.