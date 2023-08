Den globala medeltemperaturen för juli i år var den högsta som hittills uppmätts under någon månad – 16,95 grader, enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Och det är en riktig käftsmäll för klimatet menar TV4 Nyheternas vetenskapsreporter Anneli Megner Arn.

Är vi säkra på att det är klimatförändringen?

Ja. Det är det korta svaret på den frågan. Man behöver egentligen bara titta på hur årets kurva skiljer sig från tidigare år för att förstå hur osannolikt det skulle vara att detta skulle ha hänt utan att vi påverkat klimatet.

Varför är allvarligt att havet blir varmt?

Ett varmare hav är ett stort hot mot ekosystemen i vattnet. Algblomning och döda koraller är effekter vi redan känner till. Och nu börjar vi verkligen nå de temperaturer då allt fler koraller inte klarar sig längre. Men ett varmt hav betyder också syrebrist, eftersom varmt vatten inte binder lika mycket syre.

Vi har redan nått ett kritiskt läge i det skikt i havet, där flest fiskar håller till. Effekten blir att fiskarna kvävs eller får försöka simma till kallare vatten. Det här kommer naturligtvis få konsekvenser för fisket, särskilt i tropiska vatten.

Även de småkryp som lever på botten, som insekter, snäckor och musslor, kommer att dö ut på fler ställen. I Östersjön breder till exempel de syrefria bottnarna ut sig. Och när syret tagit slut bildas istället svavelväte som gör miljön giftig och ännu mer skadlig för djurliv - ett självspelande piano.

Vad betyder det här för möjligheten att nå Parismålet på 1,5 grader?

Lite tillspetsat kan man säga att vi precis har bommat målet eftersom lufttemperaturen under juli varit just 1,5 grader varmare än genomsnittet mellan år 1850 och 1900. Sen är det lite oklart vad man menar med att världen ska hålla sig under 1,5 graders uppvärmning.

En del menar att det kan vara okej att hamna över i några år för att sedan sänka temperaturen. Men för att sänka temperaturen måste jorden som helhet ha negativa koldioxidutsläpp. Vi skulle till exempel i stor skala behöva pumpa ner koldioxid från biobränslen i berggrunden. Något vi är mycket långt ifrån nu när de globala utsläppen fortsätter att öka.