Börje Salming död – blev 71 år gammal

Hockeyikonen Börje Salming är död. Salming, som varit svårt sjuk i ALS, blev 71 år gammal.

Nyheten bekräftades på torsdagskvällen av NHL-klubben Toronto Maple Leafs, vars president Brendan Shanahan skriver att man sörjer bortgången av sin klubblegendar. Så sent som för ett par veckor sedan så besökte Börje Toronto för att hyllas under Hall of Fame Weekend. Han fick även ta emot enormt mycket kärlek förra veckan under Tidernas hockeygala i Stockholm.

Totalt blev det 16 säsonger och över 1 000 matcher i den kanadensiska storklubben. Han representerade också Kiruna AIF, Brynäs, Detroit Red Wings och AIK. Därtill gjorde han ett stort antal landskamper för Tre Kronor.

Salmings tidigare lagkamrat, Inge Hammarström, var tagen efter beskedet om vännens bortgång:

- Vi blev nästan som bröder under den tidsperiod då vi spelade ihop, säger Inge Hammarström till TV4 Nyheterna.

Hör en intervju med Inge Hammarström i klippet ovan.