EU enade om miljardstöd till Ukraina

EU-toppmötet under torsdagskvällen landade till slut i tunga överenskommelser efter långa diskussioner. Sent under kvällen blev allt klart för miljardstöd till Ukraina och nya sanktioner mot Ryssland. Förvånande goda resultat, tyckte statsminister Ulf Kristersson på en sen pressträff.

- Bara det att klockan är kvart i elva (22.45) och inte kvart i tre (02:45), är ju ett tecken på att det har gått otroligt mycket snabbare än vad någon kunde vänta sig, säger statsministern.

Samtidigt som toppmötet pågick förhandlade EU-ländernas ambassadörer om ett nionde sanktionspaket mot Ryssland. Polen tryckte på för att dessa och tidigare sanktioner inte undergrävs på grund av undantag, som andra medlemsländer ville ha in.

Enighet om sanktionspaketet nåddes till slut under torsdagen. Exakta detaljer är ännu inte kända och formellt blir allt klart först under fredagen. Mötet avslutades vid 22-tiden på torsdagskvällen, sedan ledarna suttit samlade sedan morgonen.

- Nu handlar det om drönare, för att ta mycket aktuella exempel, det är en del nya banker, en del nya tv-bolag, det är sådana saker man går vidare med, säger Kristersson.

