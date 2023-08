Tullens larm: Lavinökning av insmugglade smådjur

Under pandemin duggade rapporterna om avlivade smuggelhundar tätt. Nu går tullen i Trelleborg ut och varnar för att smugglingen av smådjur är på väg upp.

I Trelleborg där man bland annat gjort stora beslag av brevduvor vittnar tullen om att det är svårt att hinna med:



– Vi behöver fler inspektörer i yttertjänst som kontroller gränserna. Vi ska slippa välja bort platser, som vi måste göra idag tyvärr, säger Oscar Lindwall, biträdande chef för tullens kontrollenhet i syd.



Om tullens vädjan hörsammas från politikerhåll återstår att se. Finansminister Elisabeth Svantesson skriver i en kommentar till TV4 Nyheterna att hon inte kan ge några besked i nuläget om vilka satsningar som kommer prioriteras i den kommande budgeten.

”Straffen inte tillräckligt höga”

Under första halvåret i år har runt 100 smådjur beslagtagits vilket är nästan lika många som under hela förra året totalt.



När det gäller hundar har 122 beslagtagits hitills i år. Vilket är betydligt färre än under pandemitoppen, då antalet var det fyrdubbla. Resultatet är dock ofta detsamma: avlivning.



Från kennelhåll efterlyser man nu hårdare tag mot smugglingen.



– Straffen när man smugglar hundar är inte tillräckligt höga, som när man smugglar andra saker. Det är som med vapen och narkotika, finns det en marknad i Sverige så kommer det att fortsätta om man inte skärper vid gränserna, säger Lena Ytterberg, ordförande i Sjöb brukshundklubb.