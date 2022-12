Hon slog igenom 2007 med superhiten Release me, och har sedan dess rört sig inom flera olika musikaliska världar på olika scener. För tio år sedan spelade hon och bandet The Blue Sounds in en del jazz-material som inte lämnade studion utan har lagrats i väntan på den rätta tidpunkten. Nu verkar det som att den tiden är inne, mycket tack vare en hemlighet som Fridas mormor lämnade efter sig.

