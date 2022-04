Det var i en intervju med Ekot som Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch ifrågasatte polisens agerande under påskhelgens upplopp. Uttalandet som väckte mest kritik var Buschs fråga: Varför sköts det inte skarpt?



Busch svarar nu på kritiken mot utspelet om varför polisen inte sköt skarpt under kravallerna. Bland annat menar hon att det är oacceptabelt att barn var på plats under upploppen.

– Det är ett enormt misslyckande för Sverige i stort att det var föräldrar som uppmuntrade sina barn att gå till attack, säger hon.

I spelaren ovan: Ebba Busch svarar på kritiken.