- Riktigt roligt att få fortsatt förtroende att vara expertkommentator när C More nu sänder hela rally-VM 2023. Jag har kört de flesta tävlingar i tävlingskalendern och tillsammans med Stefan Klemetz utlovas intressanta detaljer vad gäller både tävlingar och förare. Det är upplagt för en riktigt intressant premiär i Monte Carlo-rallyt till helgen med tre team som har chans att vinna tävlingen och intressant väder väntar som vanligt, säger Emil Bergkvist, rallyexpert på C More.

Torsdagen den 19 januari är det premiär för årets första deltävling i World Rally Championship (rally-VM). Årets säsong sänds för första gången någonsin på C More, Sportkanalen och TV12. Regerande mästare är 22-årige finländaren Kalle Rovanperä. Bakom honom jagar namnstarka profiler som Ott Tänak, Thierry Neuville, samt åttafaldige världsmästaren Sébastien Ogier. Även WRC2, med bland annat Oliver Solberg, kommer dyka upp i rallysändningarna under säsongen.

- Motorsport har historiskt en stark position i Sverige och rally-VM har en väldigt spännande säsong som väntar. Vi ser fram emot att dra igång VM-sändningarna på torsdag från Monte Carlo och därefter visa den klassiska helgen från Svenska Rallyt i Umeå redan om fyra veckor, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.

Sändningarna från rally-VM på C More, Sportkanalen och TV12 kommenteras av Stefan Klemetz. Vid sin sida har han experten, tillika den tidigare juniorvärldsmästaren Emil Bergkvist.

- Det ska bli spännande och se om Kalle Rovanperä kan försvara VM-titeln. Han kommer sannerligen att vara jagad. Några förare har bytt team vilket gör det extra intressant och jag tror på en jämnare säsong i år. Ska även bli roligt att följa Oliver Solbergs framfart i WRC2. Det är många bra förare även i den klassen, så det kommer spännande. Jag har väntat länge på att det ska dra igång och nu är det nära, att få jobba med rally-VM är ett privilegium. Jag tror det kommer bli en häftig säsong, säger Stefan Klemetz.



Så sänds rally-VM från Monte Carlo:

2023-01-19 torsdag 19:50 Sportkanalen, C More TV Live stage 1 + Sträcka 1-2

2023-01-20 fredag 09:00 Sportkanalen, C More Sträcka 3

2023-01-20 fredag 10:20 Sportkanalen, C More Sträcka 4-5

2023-01-20 fredag 14:00 Sportkanalen, C More Sträcka 6

2023-01-20 fredag 15:20 Sportkanalen, C More Sträcka 7-8

2023-01-21 lördag 08:15 Sportkanalen, C More Sträcka 9

2023-01-21 lördag 10:00 Sportkanalen, C More TV Live stage 2 + Sträcka 10

2023-01-21 lördag 12:15 Sportkanalen, C More Sträcka 11

2023-01-21 lördag 14:15 Sportkanalen, C More Sträcka 12

2023-01-21 lördag 16:00 Sportkanalen, C More TV Live stage 3 + Sträcka 13

2023-01-21 lördag 18:15 Sportkanalen, C More Sträcka 14

2023-01-22 söndag 07:55 Sportkanalen, C More Sträcka 15

2023-01-22 söndag 09:00 TV12, C More TV Live stage 4 + Sträcka 16

2023-01-22 söndag 10:30 Sportkanalen, C More Sträcka 17

2023-01-22 söndag 12:00 TV12, C More TV Live stage 5 + Sträcka 18