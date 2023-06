Under natten har flyglarmet ljudit i hela Ukraina.

Ett barn dog och 22 personer skadades vid en rysk attack mot byggnader i Dnipro.

I huvudstaden Kiev har försvaret skjutit ner robotar och drönare – igen.

Under gårdagskvällen skadades minst 22 personer vid en rysk attack mot staden Dnipro. Enligt guvernören Serhij Lysak förstördes två byggnader i attacken. Under natten har räddningstjänsten arbetat med att leta efter människor som fastnat under rasmassorna.

På söndagsmorgonen meddelade guvernören att ett barn mist livet i attacken, rapporterar Ukrainska Pravda.

”Under natten togs en flickas kropp ur rasmassorna i samhället Pidhorodne. Hon hade precis fyllt två år. Jag framför mina kondoleanser till de anhöriga. 22 personer skadades, fem av dem är barn” skriver Serhij Lysak på Telegram under morgonen.

Nya attacker mot huvudstaden

Totalt ska tio hus, en bil, en affär och gasledningar skadats under attacken mot Dnipro.

”Ryssland visar återigen att de är en terroriststat” skrev president Volodymyr Zelenskyj i ett uttalande, enligt The Guardian.

I Kiev har det ukrainska försvaret skjutit ner ryska drönare och robotar under en ny attack mot huvudstaden. Enligt ett uttalande från militärförvaltningen kunde samtliga attacker avvärjas.

”Luftförsvaret förstörde allt som var på väg mot staden” skriver den militäre ledaren Serhij Popko på sociala medier under söndagen.