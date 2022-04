Frank R James, 62, eftersöks nu efter skottlossningen i New Yorks tunnelbana igår. Skjutningen utreds inte som terrorbrott, men motivet är inte klarlagt, uppger polisen.



Det var mitt i morgonrusningen under tisdagen som en man plötsligt utlöste två rökbomber och började skjuta mot sina medpassagerare när tunnelbanetåget de befann sig på rullade in på Sunset Park i Brooklyn.

Tio personer skottskadades och ytterligare sex människor skadades, antingen av röken eller i tumultet som uppstod när passagerarna försökte fly undan dådet. Ingen fick dock livshotande skador.



