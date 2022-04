Zelenskyjs krav på USA: ”De har inget alternativ”

Söndagen innebär att det storskaliga kriget i Ukraina går in på sin tredje månad, sedan Ryssland gick in med full styrka i Ukraina den 24 februari. Zelenskyj säger att USA:s utrikesminister Antony Blinken och försvarsminister Lloyd Austin ska besöka Kiev under söndagen, något som USA inte kommenterat.

Stämmer uppgifterna blir det det första besöket i Kiev av någon i amerikanska regeringen. Blinken besökte området i närheten av gränsen till Polen i början av mars. Zelenskyj räknar med konkreta löften vid besöket.

- Inte bara presenter eller någon slags tårta, vi förväntar oss specifika saker och specifika vapen, sade presidenten vid en pressträff i Kievs tunnelbana.

Mer om USA:s besök och Zelenskyjs pressträff i klippet ovan.