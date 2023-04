EU:s finansministrar, ekonomiministrar och centralbankschefer träffas för toppmöte i Stockholm idag och imorgon. Högst upp på agendan står det fortsatta stödet till Ukraina och den höga inflationen som slagit hårt mot hela Europa.

– När det gäller den höga inflationen som oroar hushållen ser det ut att ta tid innan det vänder. Man kan inte ropa hej än, säger Elisabeth Svantesson (M) finansminister

Hushållen drabbas hårt av högre priser på grund av inflationen och tvingas söka möjligheter att minska utgifter och spara pengar. Detta samtidigt som bankerna redovisar stora vinster.

Många ekonomiska experter har oroats över Inflationen i Europa som överlag varit hög. En av de faktorer som kan bidra till detta är just bankernas vinster. Bankerna tjänar just nu stora pengar genom at ta ut ränta på lån som de ger till sina kunder. Om bankerna höjer sina räntor för att öka sina vinster kan det leda till att människor och företag lånar mindre, vilket i sin tur kan minska konsumtionen och tillväxten i ekonomin. Men Bankernas vinster kan också på sikt leda till finansiell instabilitet och ekonomisk kris. Därför är det viktigt att bankerna har en balanserad och ansvarsfull inställning till sina vinster och hur de agerar för att minska risken för finansiell kris. Det är därför av största vikt att Finansministrarnas toppmöte resulterar i att säkerställa finansiell stabilitet och ekonomisk tillväxt i Europa.

Pressade hushåll får pausa amorteringskravet

– Alla aktörer i ekonomin måste ta ett ansvar för hushållens situation. Jag kommer att ha ögonen på och sätta tryck på olika delar av ekonomin för att dämpa inflationen för att underlätta för hushållen, främst måste vi stötta de som har det tuffast.

Att se över amorteringskravet är något som ligger för utredning men redan nu finns det en ventil för de som är väldigt hårt pressade av exempelvis höga elkostnader och arbetslöshet att få en paus i sin amortering, säger Svantesson.

Ukrainas finansminister Serhij Martjenko kommer till mötet

Vidare är kriget i Ukraina något som påverkar hela Europas ekonomi. Här har Svantesson bjudit in Ukrainas finansminister Serhij Martjenko för att se över hur stödet fortsatt ska se ut. Här gäller uthållighet och fortsatt stöd och att alla 27 medlemsländer håller ihop.

–Jag ser ändå att det finns en stor samsyn och ett stort stöd för Ukraina, säger Svantesson.



Mötet, som är informellt och inga beslut fattas, inleds med arbetsluncher för ministrarna och centralbankscheferna den 28 april, följt av en arbetssession därefter fortsätter den 29 april med ytterligare två arbetssessioner för ministrarna.