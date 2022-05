Under de senaste dagarna har såväl Sverige som Finland fattat beslut att gå med i Nato.

Sveriges utrikesminister Ann Linde skrev under tisdagsförmiddagen under en Natoansökan medan Finlands riksdag under tisdagen beräknas rösta igenom en ansökan.

President Sauli Niinistö besöker därför Sverige med sin fru Jenni Haukio. Statsbesöket inleds med att kungaparet tar emot presidentparet vid Kungliga slottet.

– Närheten mellan Sverige och Finland är inte enbart geografiskt, vi delar historiska och kulturella värderingar, vi är kollegor och samarbetspartners, säger Kungen i sitt tal.

Besöket avslutas under onsdagen.