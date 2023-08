Den samlade forskningen visar att insatser som placering i tillfälliga HVB-hem eller tvångsomhändertagande inom SIS-hem kan behövas på kort sikt, men att barn och unga behöver en familjemiljö för att utvecklas i rätt riktning, säger Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen.

– Vi har kommit ut med nya rekommendationer om att familjehem med kraftfulla behandlingsinsatser kan vara ett bättre alternativ än tvångsvård.

Barn och unga som hamnat i kriminalitet behöver ofta både familjehem och insatser.

– Det behövs lite mer än att man bara lever och bor, man kanske måste jobba strukturerat med olika typer av behandlingsinsatser, säger Annika Öquist.

14:23 Han öppnar upp sitt hem för behövande ungdomar: ”Erbjuder kärlek, struktur och gränser”

Familjehemspappan: ”Med på lika villkor”

Martin Bengtsson och hans fru har haft nästan 20 ungdomar placerade hos sig i olika perioder. Martin, tidigare polis, numera präst och nämndeman, säger att de fått bra resultat med ungdomarna med struktur, gränssättning och kärlek.

– Det är egentligen de komponenterna som visar sig vara framgångsrika. Vi ger dem ett sammanhang och de får vara med i familjen på lika villkor. Det vi har märkt är att många av de här tuffa killarna kan bli väldigt små och titta på barnprogram med våra mindre barn. Det är något de saknat under sin uppväxt.

Förordar tidiga insatser

Martin Bengtsson lyfter att han och hans frus relationsbyggande med den placerade ungdomen ger resultat i längden.

– Man behöver tid för att bygga relationerna och tid för att de ska kunna få göra misstag och att de ser att vuxna står kvar i kärlek. Det har visat sig vara en stor framgångsfaktor för oss, säger han.

Han tror att det bästa man kan göra för att hindra ungas rekrytering in i gäng är att gå in med tidiga insatser, innan barnet eller ungdomen hunnit gå för lång in i kriminalitet.

– De som rekryteras till kriminalitet i dag är väldigt unga, de har ett väldigt lite utvecklat konsekvenstänk. Det man behöver göra är inte att öka straffen utan sätta in insatser tidigare, arbeta proaktivt.