C Mores dramakomediserie "LIKEA" upprör.

Men inte för dess innehåll, utan för dess namn.

Det anser åtminstone Ikea som har anmält tv-serien till PRV.

När C More valde att varumärkesskydda namnet på sin dramakomediserie "Likea" var Ikea inte långsamma med att agera. Namnet är alldeles för likt möbeljättens väletablerade varumärke, anser de.

Ikea anmälde därför tv-serien till Patient- och registreringsverket där de begärde att "Likea":s varumärkesskydd skulle hävas, något som streamingtjänsten bestred.

Nu får Ikea rätt mot C More som mister sitt varumärkesskydd för "Likea", skriver nyhetsbyrån Siren.

"Närmast identiskt"

"Vid en visuell jämförelse mellan "IKEA" och "LIKEA" kan det konstateras att "IKEA" innefattas i sin helhet i det sökta märket. Märkena har på detta sätt närmast identisk visuell uppbyggnad

och sammansättning", står det i PRV:s beslut.

C More:s argument för att få behålla skyddet är att "Likea" uttalas "lajka" och att det därmed inte finns någon risk för förväxling.

Streamingtjänsten har nu två månader på sig att överklaga beslutet.

Dramakomediserien är skapad av Felicia Danielsson och Vera Herngren och producerad av FLX. Den har visats på både TV4 och C More och en andra säsong ska vara på gång, enligt ett tidigare pressmeddelande från C More.

TV4 Nyheterna har sökt C More, Ikea och FLX.