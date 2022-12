Snart kan vi ha vaccin mot RS-virus, som drabbar de allra yngsta barnen. Flera vaccin är under utveckling. Förra årets RS-säsong var ovanligt tidig och ovanligt tuff. Totalt fick 244 personer intensivvård i Sverige. Årets säsong har ännu bara börjat.



Samtidigt pågår just nu ett intensivt arbete med att få fram vaccin mot viruset. Något som kan vara på plats om bara några månader enligt vaccinforskare Matti Sällberg.

– Kan komma redan i vinter, säger han till TV4 Nyheterna.



I dag finns ett läkemedel mot RS-virus som endast ges till barn i vissa riskgrupper i Sverige. Det är en dyr antikroppsbehandling som måste ges en gång i månaden för att ha effekt.

I början av november i år godkände dock EU-kommissionen en ny antikroppsbehandling från Astra Zeneca och Sanofi, som ska kunna ges till en bredare grupp bebisar i en enda dos inför RS-säsongen. Dessutom testas just nu en rad vaccin mot viruset. Flera av dem riktar in sig på äldre, som även de riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom.



Ges till gravida

Läkemedelsföretaget Pfizer tar fram ett vaccin som ska ge ett skydd till nyfödda.

Vaccinet ges till den blivande mamman när hon är gravid. Barnet föds då med antikroppar. Det fungerar på samma sätt som vaccinet mot kikhosta, som så sent som i somras rekommenderades till gravida i Sverige.