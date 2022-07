Amnesty larmar: Afghanska kvinnor grips och torteras

Efter att talibanerna tog kontroll över Afghanistan i augusti 2021 har kvinnors och flickors rättigheter försämrats på flera plan. Det slår Amnesty fast i en ny rapport.

I rapporten, som kallas Death in slow motion: Women and girls under Taliban rule, framkommer bland annat att kvinnliga demonstranter i landet utsätts för frihetsberövanden och tortyr. Rapporten beskriver även hur den ekonomiska krisen i landet slår hårt mot kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.

– Det som är talande för den här rapporten är att, på nästan alla fronter, har kvinnors och flickors rättigheter försämrats på det här knappa året sedan talibanerna tog över makten i Afghanistan, säger Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty Sverige.