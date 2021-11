Jens Lapidus: Så kan tystnadskulturen brytas

Karl Frid, känd under artistnamnet “Karl of Sweden”, deltog i dokusåpan Harem på TV3 år 2001. Men efterspelet till såpan skulle leda honom in en värld som för många av oss är helt okänd. I boken ”Under skinnet – en manlig strippas bekännelser” berättar Karl om livet som, och baksidorna av, att vara en av Sveriges mest anlitade manliga strippor.