Under det pågående kriget i Ukraina kämpar sjukvårdspersonalen med att vårda krigsdrabbade under svåra förhållanden. Malou har bjudit in krigskirurgen Andreas Wladis som har arbetat för Röda korset i bland annat Kongo, Irak, Nigeria och Mali. Under vilka förutsättningar arbetar vårdpersonalen och hur får man sjukvården att fungera i ett land som befinner sig i krig?