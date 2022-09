Fick inte hoppa fallskärm: Nu hoppar John ändå – utan ben

Skillnaden mellan turnéerna på 60-talet och nu? ”Då rörde vi oss och ljuset stod stilla, nu är det tvärtom”. Det säger Claes af Geijerstam som ska ut på vägarna med Svenne Hedlund och Lennart Grahn med showen "Hits Of The 60´s". Låtarna "Cadillac", "Cara Mia" och "Alex Is The Man" är kvar – men kravallstaketet behövs inte längre.