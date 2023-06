Magdalena Graaf och Louie Marti om uppbrottet i tv

I sin tv-serie har Magdalena Graaf och Louie Marti bland annat bjudit in tittarna till både terapisessions och uppbrott.

I Efter fem berättar paret om tiden efteråt.

– Vi kan inte vara utan varandra, konstaterar Magdalena.

Under torsdagskvällen gästade Magdalena Graaf och Louie Marti Efter fem för att prata om tv-serien ”Typiskt romer” på SVT och UR där paret uppmärksammar romska gruppers kulturer, traditioner och fördomar som finns. Responsen från tittarna har varit stor, konstaterar Louie.

– Bara positivt, otroligt bra, säger han.

Går på parterapi i serien

Tv-serien varvas även med inslag då Magdalena och Louie går i parterapi, och Efter fems programledare Axel Pileby lyfter att tittarna även fått se hur paret valt att göra slut.

– Tjugo gånger, skrattar Louie när det kommer på tal.

När vi därefter får se ett klipp från serien hör vi Magdalena och Louie i en diskussion under parterapin.

– Det enda som rör sig i min hjärna är att du ska vara nöjd och glad med mig. Att göra rätt saker, säga rätt saker, säger Magdalena i klippet.

– Varför lever du med mig då? Om du måste kämpa och anpassa dig – men herre gud jag vill inte att du ska kämpa för att vara med mig, det måste vara skitjobbigt för dig att leva med mig, svarar Louie och tillägger:

– Vi kan göra slut bara så behöver du inte anpassa dig.

”Vi kan inte vara utan varandra”

Efteråt anser de båda att parterapin gjort dem starkare.

– Det vi har lärt oss av det här är just att vi älskar varandra för dem vi är och att vi inte ska behöva anpassa oss så mycket, säger Magdalena.

Under Magdalenas och Louies tid ihop har relationen skapat en hel del rubriker. Magdalena menar att det inte varit så illa som det låtit i media.

– Vi är två gamla rävar båda två, det är svårt att anpassa sig efter varandra. Du är gammal, jag är gammal. Men jag tycker att vi via terapin och via den här serien... att vi verkligen känner efter vårt senaste break up att vi vill vara tillsammans. Vi kan inte vara utan varandra och det tycker jag är fint, summerar Magdalena.