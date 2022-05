Bilder av till synes trötta och uppgivna ukrainska soldater som bussas i väg mot ryskkontrollerade Olenivka offentliggjordes under natten mot onsdagen.

Platsen de kommer till är ett tidigare fängelseområde under rysk kontroll. Deras öde tycks osäkert, men förmodligen står framtiden mellan utväxling eller rysk fångenskap.



Under tisdagen, mitt under evakueringen från Mariupols stålverk, diskuterades saken i den ryska duman. Talman Vyacheslav Volodin uttryckte att Azovstalsoldaterna inte borde utväxlas mot tillfånga tagna ryssar – utan i stället ställas inför rätta för krigsbrott.

– Nazistiska brottslingar bör inte vara aktuella för fångväxling, sade han i ett utspel som applåderades i den ryska församlingen.

I spelaren ovan: Ukrainas president Volydymyr Zelenskyj gav en annan uppfattning om vad som väntar soldaterna från stålverket.