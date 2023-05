Misstänkta mordmotivet: Hämnd från den 15-åriga flickan

Fyra tonårspojkar som är släkt med varandra och en femtonårig flicka sitter häktade misstänkta för mordet på en taxichaufför i slutet av mars. Ett motiv som utreds är att det skulle handla om hämnd från den mordmisstänkta flickan, något som Expressen rapporterat om.

– Det är ett ovanligt fall, säger Moa Blomqvist, åklagare.

Taxichauffören anmäldes försvunnen den 24 mars och en vecka senare hittades han död i ett friluftsområdet utanför Enköping. Fyra tonåringar som är mellan 15 och 18 år samt en 15-årig flicka sitter nu häktade misstänkta för mord. Samtliga nekar till brott och enligt åklagaren är det ett ovanligt fall.

– De är väldigt unga och många. Det förekommer ibland inom gängkriminalitet men de här personerna är inte kända av polisen sen tidigare, säger åklagaren.

Mannen ska ha dödats i Hjälstavikens naturreservat någon gång mellan 24 och 28 mars. Han är inte dömd för grova våldsbrott sedan tidigare, enligt åklagaren.

– Det är märkligt och sorgligt. Och det sker på en sådan udda plats, säger en fågelskådare vid platsen.

Hittades i naturreservat

Taxichaufförens identitet är under sekretess under förundersökningen, men familjen säger via sitt målsägandebiträde att de är förkrossade över hans död. Dödsorsaken är ännu oklar men enligt uppgifter till TV4 Nyheterna ska mannen hittats hängd i naturreservatet vid ett fågeltorn.

Ytterligare en femtonårig flicka är misstänkt för övergrepp i rättssak.

– Hon är misstänkt för att ha påverkat vittnen i det här mordärendet - att antingen ta tillbaka sina uppgifter eller lämna andra uppgifter till polisen, säger åklagaren Moa Blomqvist.

Ett av motiven som utreds är att det skulle handla om en hämnd från den femtonåriga flickan, ett annat är att det skulle ha varit ett rån som gick snett.