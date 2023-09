Många är de som senaste året har vaknat av explosioner i Sverige. Hässelby och Linköping är bara två i en lång rad platser som utsatts.

Under rekordåret 2019 utfördes 133 sprängdåd, enligt polisens officiella statistik. Under 2023, halvvägs in i september, låg den siffran redan på 124. Räknar man in förberedelse och försök till sprängningar landar siffran på 253 stycken, jämfört med 242 under hela 2019.

– Så vi har aldrig sett något liknande i Sverige, säger TV4 Nyheternas kriminalreporter Theresé Cedergren.

– Den här metoden är väldigt effektiv. Istället för skjutningar så använder man sprängningarna för att skaka om och så mycket som möjligt försöka visa sitt våldskapital, fortsätter hon.

Termosbomber

Enligt polisen har explosiva varor som används för att hota och skada funnits ett bra tag i Sverige men nu ser man en ökning av framför allt antalet hemmagjorda bomber.

– De kriminella köper de här så kallade termosbomberna från personer som kanske inte alls är kopplade till nätverken. Dynamit används ju också men inte i lika stor utsträckning. Det är därför vi ser att vi har mycket sprängningar här i Sverige. Vi har väldigt många bombtillverkare, säger Theresé Cedergren.

29 augusti, 2023 1:24 Polischefen: ”Det är alltid en fråga om tillgång och efterfrågan”

I slutet av augusti besökte Malin Nygren, chef för Nationella bombdatacentret, Nyhetsmorgon för att prata om den eskalerande problematiken.

Hon menar att det är svårt att säga varför dåden ökat så pass mycket men att det hänger ihop med den höga konfliktnivå som just nu råden – en nivå ”som vi saknar motstycke till”.

Polisen kallar de hemmagjorda bomberna för improviserade explosiva anordningar.

– Många av dem är relativt enkla i sin konstruktion men dock effektiva. Vi ser naturligtvis också mer komplicerade byggen, förklarade Malin Nygren.

Med anledning av det senaste dygnets sprängningar i Hässelby och Linköping kallar regeringen till krismöte.