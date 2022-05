SAS kvartalsrapport uppvisade en förlust på 1,6 miljarder kronor före skatt. Enligt SAS vd Anko van der Werff är det svårt att få in nya investerare samtidigt som läget i omvärlden, med ökande bränslepriser och ett stängt ryskt luftrum, också påverkar förutsättningarna.



Enligt honom har kostnadsplanen SAS Forward, som flygbolaget lanserade i februari, inte gett tillräckligt mycket resultat som man hoppats på. Samtidigt pekar han ut samma plan som lösningen i längden.

– Det finns vissa som hoppas på en mirakulös lösning som inte kommer hända. Vår lösning är SAS Forward och vi måste implementera det fullt ut, säger Anko van der Werff.

Fakta: SAS Forward i korthet

Flygbolaget SAS lanserade i februari en plan, SAS Forward, för att få ordning på kostnadsstrukturen. Målet är att dra ned kostnaderna med 7,5 miljarder kronor per år och dra in minst 9,5 miljarder kronor i nytt kapital.

I planen ingår en omvandling av lån och leasingavtal för 20 miljarder kronor till aktiekapital och förhandla om kollektivavtal, så att lönekostnaderna sänks med cirka 1,5 miljarder per år.

SAS vill även omvandla sin flygplansflotta, sitt nätverk och rensa i produktutbudet. Flygbolaget hoppas även effektivisera med hjälp av en digital omställning och investeringar i moderna bränsleeffektiva flygplan.

