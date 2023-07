Flera klimataktivister sprang under söndagen in på innerplan under friidrottstävlingen Bauhausgalan på Stockholms stadion.

– Det är helt idiotiskt och förkastligt, säger norske världsstjärnan Karsten Warholm i SVT:s sändning.



Tre aktivister från “Återställ våtmarkerna“ saboterade herrarnas 400 meter häck på kvällens Bauhausgala då de satte sig över banan och höll upp en banderoll.

Den norske världsstjärnan Karsten Warholm var en av löparna som drabbades.

– När jag såg att det var någon form av protest, jag blev förbannad. Fy fan säger jag bara – det är helt värdelöst, säger han till SVT.

Polisanmäls

Tävlingsledaren Jan Kowalski berättar för TT att de har tagit aktivisternas identiteter och att de kommer att polisanmäla händelsen.

– Här förbereder vi oss ett helt år och så springer de in och saboterar. Den typen av olagliga överträdelser tycker vi inte hör hemma här. Det är jättetråkigt att de förstör en tävling på det här viset, säger Kowalski.

Aktivisterna buades ut av publiken och kunde ses föras ut från arenan av säkerhetspersonal.

Bilder från SVT.