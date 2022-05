Kvällen bjuder även på ett antal unika framträdanden. Maja Ivarsson, bob hund och Ebbot Lundberg & The New Alchemy uppträder till Iggy Pops ära, medan KammarensembleN framför en hyllning till Ensemble intercontemporain. Dessutom framför Molly Sandén, Darin och GET UP Soul Choir hyllningar till Diane Warren. Medverkar gör också Sara Ajnnak.



I orkestern: David Lindvall, bas; Nils Törnqvist, trummor; Samuel Starck, keyboard och Markus Jägerstedt, keyboard. Musikalisk ledare och arrangör är Stefan Olsson. Ciceron för prisceremonin är mezzosopranen och musikjournalisten Boel Adler.



Banketten direktsänds på TV4 Play och TV4 klockan 20.00–22.00. Programledare är Tilde de Paula Eby. Hela prisceremonin sänds via TV4 Play redan klockan 17.30–18.45.