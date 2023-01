Namn: Lisa Celander

Ålder: 27 år

Bor: Mallorca

Yrke: Hudterapeut

Instagram: lisacelanders

Livsmotto: “It's all about the vibe”

Mina sämsta sidor: Säker på min sak, pratar innan jag tänker (Ibland i affekt om någon gör mig arg eller irriterad). Kanske lite humörsvängningar :)

Det första jag tittar på hos en kille: 1. Längd 2. Utseende 3. Personlighet

Redflag för mig: En kille som är oärlig eller otrevlig mot service personal. Någon som inte vågar vara sig själv, what a waste of time.. Och sist men inte minst.. tighta byxor och happy socks - No thanks!

Hur känns det att vara med i Love Island? Det känns kanonkul att jag ska få dejta på ett helt nytt sätt. Jag blir sällan nervös för saker men att inte veta vem och vad som kommer hända i villan, det bidrar helt klart med nya känslor kring att hitta kärleken.

Namn: Isabelle Oskarsson

Ålder: 21 år

Bor: Gävle

Yrke: Mellan jobb

Instagram: isabelleoskarssonn

Livsmotto: No matter how you feel , get up, dress up , show up and never give up. Har jag även tatuerat in på min ryggrad

Det första jag tittar på hos en kille: Först kollar jag ögonen och sedan läpparna (Om de är kyssvänliga. Och längden. Sedan faller jag för charmen, humor, där hade jag fallit pladask.

Redflag för mig: Manipulerande killar, offerkoftan, att prata om sitt ex eller äta vinägerchips går inte heller hem. Eller om man inte har bra hår på huvudet.

Hur känns det att vara med i Love Island: Väldigt spännande och extremt kul att få chansen att vara med i det här och förhoppningsvis hitta det jag söker. Redo för att bli dödskär!

Största förhoppningen är att hitta han som ser på en relation på samma sätt som mig, vinna Love Island tillsammans och sedan komma hem till Sverige och fortsätta vår resa tillsammans. Och sen förhoppningsvis få en liten mini-me :)

Namn: Frida Hartman

Ålder: 20 år

Bor: Stockholm

Yrke: Dansare och danslärare

Instagram: fridahartman

Livsmotto: Just nu kort och gott ”Life is to short”. Jag vill leva livet till fullo, utmana mig, utvecklas och inte vara rädd för att misslyckas. Man vet aldrig vad som händer så det gäller att ta vara på varje dag.

Vad jag söker hos en partner:Jag dras till killar med självförtroende, sociala killar som syns och hörs, typiskt “snygga”, men vet egentligen inte om det är det bästa för mig :) Har dragits till mkt fuckboys. Om han är över 27 är vi antagligen inte i samma stadie i livet. Min drömkille är ganska lång, muskulös med kort hår. Han ska ha attraktiva ögon jag får pirr av att titta in i. Social och får mig att skratta och visa att han tycker om mig. Känns som killar ofta ska vara macho och inte vågar visa sig svaga, men jag vill ha en kille som kan uttrycka sig, dör för mig och inte är rädd för att visa det.

Hur känns det att vara med i Love Island: Läskigt och ett äventyr jag aldrig kommer glömma. Roligt men pirrigt! Vill ha livets resa, hitta en drömkille och sen åka hem med honom. Självklart hade det varit kul att vinna allting också men det är inte anledningen till att jag åker hit.

Namn: Celine Axman

Ålder: 20 år

Bor: Stockholm

Yrke: Transportledare & Dykinstruktör

Instagram: Celineaxman

Talang: Jag kan snusa en hel dosa lös på ett tillfälle!

Varför är du singel just nu och hur ser din dejtinghistorik ut? Jag är singel för att jag inte hittat den rätta. Mina/mitt ex har varit för tråkiga. Till en början har det varit bra tills dom börjar att ”slappna av” och inte längre vill hitta på något kul, vardagslivet har då blivit för bekvämt och tråkigt. Jag körde ett experiment på mitt ex hur lång tid det skulle ta för honom att plocka upp chipsen ifrån mattan som han tappat där. Han satt o kolla på tv och käkade chips, 3 stora chips hamna på mattan och det störde mig! Han sa att han skulle dammsuga varje dag efter det men tror du inte att chipsen låg kvar där i en evighet? Tillslut tröttnade jag och tog fram dammsugaren…

Hur känns det att vara med i Love Island: Det känns jättekul, men samtidigt nervöst. Högsta önskan är - Träffa min drömkille, vi blir kära och har det bra med varandra. Och sen efter programmet fortsätter vi ses och börjar planera vår framtid tillsammans. Pengarna går till dykresor, vill upptäcka många platser i världen. Förhoppningsvis kan jag göra det med min framtida kille :)

Namn: Beatrice Knapstedt

Ålder: 24 år

Bor: Göteborg

Yrke: Influencer marketing

Instagram: Beatriceknapstedt

Talang: Har ingen :)

Det första jag tittar på hos en kille: Jag gillar när någon är lite avvikande, såsom en unik klädstil, frisyr eller varför inte en hockeyfrilla. Jag känner direkt när det är någon som är lite annorlunda vilket är precis det jag söker.

Redflag för mig: Någon som är butter, sur eller socialt inkompetent

Vad kommer bli din största utmaning i Love Island? Den största utmaningen inne i huset kommer nog att vara tålmodig nog att ge alla en ärlig chans, jag vill gärna känna gnistan direkt vid första ögonkastet!

Hur känns det att vara med i Love Island: Så spännande! Det här är något helt nytt jag kommer få uppleva. Jag ser fram emot ett äventyr där jag kanske kommer hitta den kärlek jag förtjänar och vill ha, det är en så pirrig tanke. Största förhoppningen är att jag hittar min man, vi vinner och sen flyttar vi till ett nytt land och utforskar våra känslor maximalt och drivs av varandras intensiva kärlek för varandra.