Dagen efter knivdådet i Eskilstuna har kommunen gått upp i stabsläge.

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, vill se starkare åtgärder från regeringen för att stoppa våldet.

– Vi har försökt lösa problemet men vi är inte ansvariga för statlig migrationspolitisk.

Under en friluftsdag på torsdagen utbröt ett bråk vid arenan i Eskilstuna och fyra elever i 15-årsåldern knivskadades. Eskilstuna kommun har nu gått upp i stabsläge och stadens skolor ställer in alla planerade friluftsaktiviteter och utflykter. Psykologer, kuratorer och personal från socialtjänsten har kallats in för att ge stöd. Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, berättar att hela staden skakats om.

– Det här drabbar oss alla. Det är inget vi bett om eller förtjänar. Det är ett antal människor som tar sig frihet och bedriver våld, säger han till Efter fem och fortsätter:

– Det ligger som en våt filt över staden. Vi vill njuta av en annan bild av Eskilstuna. Men det här är en utveckling som växt fram under många år. Det här är något som finns i hela landet men vi har fått väldig mycket det sista året.

8:05 Se hela intervjun i spelaren ovan.

Våldsvågen i Eskilstuna

Det här är inte första gången våldet drabbar Eskilstuna. Under 2022 inträffade 32 skjutningar i staden och ser man till antal skjutningar per invånare är Eskilstuna den stad som drabbats hårdast av skjutningar i hela landet. Jimmy Jansson (S) säger att det är segregationen som ligger bakom problemet.

– Vi har försökt möta problemet, men vi är inte ansvariga för statlig migrationspolitisk. Vi har försökt laga efter läge och vi skulle säkert ha kunnat göra saker annorlunda, men det ser ut så här i hela Sverige.

Han vill se starkare åtgärder från regeringen för att stoppa våldet.

– När någon begår ett brott är det inte kommunens sak längre, då är det en brottslig handling. Då ska rättssystemet ta vid. Då står vi handfallna. Det vi kan göra är att försöka se till att någon inte blir en potentiell skytt, knivmördare eller slår någon på käften.

Men problemet kräver större insatser än fritidsgårdar, påpekar Jansson och kallar de som utöver våld för "trasiga".

– Det är en typ av parallella samhällen, med klanstrukturer och hedersförtryck som de här männen växer upp i, säger han och tillägger:

– De blir uppfostrade på vad som händer på Tik Tok och inte av sina föräldrar.